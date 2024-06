De ce nu a fost deschis noul sediu al Primarie pregatit in cladirea de pe Baritiu, fostul sediu BCR, cumparat de municipalitate cu 5,8 milioane de euro

Noul sediul al Primariei de pe strada Baritiu din centrul Clujului ar putea deveni operational incepand din acest an.Cel mai probabil se va deschide spre finalul anului, avand in vedere ca Primaria a incheiat un contract pentru "Infrastructuri de retele si sisteme de functionare la sediul Primariei de pe Strada George Baritiu nr. 10-12" abia la inceputul acestui an. Durata contractului este de 12 luni.Detalii despre licitatie: Dupa ce a preluat in urma cu doi ani o firma din Cluj, Datanet ... citește toată știrea