De ce nu se prezinta nimeni pentru postul de IT-ist de la Primaria Cluj-Napoca. Dau cu piciorul la 10.000 de lei?

Chiar daca Bucuresti se afla pe primul loc in materie de salarii, fruntasul salariilor din domeniul IT este Clujul. Un angajat din domeniul IT castiga mai mult in companiile din Cluj fata de cele din capitala.Primaria din Cluj-Napoca a lansat la inceputul lunii februarie un post in domeniul IT, oferta salariala fiind de 10.000 net de lei (2.000 de euro). Desi salariul oferit este considerat unul relativ mare printre clujeni, nici un candidat nu s-a prezentat pentru a ocupa acest post. Refuzul ... citeste toata stirea