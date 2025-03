De ce raman tinerii in Cluj, chiar daca nu-si permit sa locuiasca in orasul de 5 stele: "Abia imi ajung banii de pe o luna pe alta"

Un tanar, care locuieste de mai mult timp in Cluj-Napoca, a starnit o adevarata dezbatere pe retelele de socializare, dupa ce i-a intrebat pe cei mutati din alte localitati ce ii face sa ramana in "orasul de cinci stele".Acesta a explicat ca el ar fi plecat fara sa stea pe ganduri, insa sotia lui este clujeanca si isi doreste sa stea aproape de familia ei."Ce anume va face sa ramaneti in Cluj?Daca-mi permiteti, cu discutii civilizate si fara hate, as dori sa va intreb ce anume va face sa ... citește toată știrea