De ce s-a vazut aurora boreala, noaptea trecuta

Noaptea trecuta a fost, cu siguranta, cel mai impresionant episod istoric de aurora boreala, vizibila in Romania din mai toate regiunile sale, arata Apele Romane, pe pagina de Facebook.Explicatiile de natura meteorologica sunt legate in primul rand de faptul ca anul 2024 este un an de maxima activitate solara. Astfel de ani apar o data la cca. 11 ani si de aceea astfel de fenomene pot fi observate la latitudinile noastre, conform Meteo Moldova, & Conf. dr. Lucian Sfica.Este vorba despre o ... citește toată știrea