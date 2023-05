"Ziua Internationala a Muncii", altfel cunoscuta drept "Ziua Muncii" sau in alte feluri similare, in functie de tara, desemneaza, in linii largi, aceeasi sarbatoare - un moment de celebrare al muncitorilor din intreaga lume. Cel putin, acestea sunt originile sarbatorii, insa in maniera tipic umana, istoria evenimentului este puternic afectata de politica.Potrivit Encyclopedia Britannica, originile acestei sarbatori se gasesc in America de Nord, unde, in mod ironic, ea nu este sarbatorita. In ... citeste toata stirea