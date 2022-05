De ce sunt romanii predispusi sa fie "victimele perfecte" ale sclaviei moderne. Explicatiile unei experte

Romanii sunt printre cei mai expusi sa devina victime ale sclaviei moderne, sustine Adriana Bora, o tanara premiata de curand de UNESCO pentru reusitele ei in utilizarea inteligentei artificiale in lupta cu sclavia moderna. Ea a schitat si un portret-robot al romanului vulnerabil Adriana Bora este expert in etica utilizarii inteligentei artificiale, sclavie moderna si in aplicarea inteligentei artificiale ca arma impotriva sclaviei moderne. Ea traieste in Australia, are studii in Hong Kong si ... citeste toata stirea