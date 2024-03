De duminica vom putea calatori fara controale la frontierele aeriene si maritime in Schengen

Romanii care calatoresc in statele din spatiul Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin controlul de frontierele aeriene si maritime incepand de duminica, transmite News.ro.Concret,acestia nu se vor mai opri la punctele de control ale Politiei de Frontiera pentru a le fi verificate documentele de calatorie, urmand sa mearga direct catre portile de imbarcare. Se vor face, insa, controale in baza unei analize de risc, daca sunt persoane suspecte, persoane care sunt date in urmarire, sub ... citește toată știrea