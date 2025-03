De frica somajului, un IT-ist se gandeste sa devina rezervist in armata: "Daca imi pierd job-ul, primesc macar 1600 de lei pe luna"

Speriat de instabilitatea industriei IT si de faptul ca ar putea ramane fara loc de munca, un programator se gandeste sa devina rezervist in armata. Acesta a postat pe un grup de programatori intreband daca statutul de rezervist ar putea fi un impediment la angajare."Va incurca la job? Eu sunt IT-ist si as vrea sa ma fac rezervist pentru ca nu am familie, adica n-am mama, tata, prieteni nu prea multi, am o casa a mea si un salariu bun, dar daca totusi, Doamne fereste, raman fara job, n-am pe ... citește toată știrea