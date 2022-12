De la 1 ianuarie dispare compensarea de 50 de bani pentru carburanti. Benzina si motorina se scumpesc din 2023

Compensarea cu 50 de bani a preturilor carburantilor va fi suspendata de Guvern de la 1 ianuarie 2023, astfel ca din prima zi a noului an soferii vor avea parte de scumpiri atat la benzina, cat si la motorina.Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri ca masura nu va fi prelungita odata cu 1 ianuarie. Totodata, acesta a precizat ca a fost o masura buna si ca Executivul este pregatit sa o reintroduca in cazul in care preturile la carburanti vor creste. "Trebuie sa anuntam ca incepand cu 1 ... citeste toata stirea