De la cel mai simplu si rapid proiect de mobilitate, trenul metropolitan se blocheaza din nou. Emil Boc: "Trebuie un nou fir, de la gara la Apahida"

Trecut in plan secund de proiectul metroului, din cel mai simplu proiect de mobilitate pentru oras, trenul metropolitan a ajuns cel mai complicat. Proiectul ar fi conditionat de o noua cerinta venita de la Compania CFR, realizarea unui noi fir de trafic feroviar, intre gara Cluj si Apahida, a anuntat primarul Emil Boc, in 11 ianuarie, intr-o conferinta de presa in care a prezentat proiectul de buget."Ca sa fie implementat proiectul, trebuie un nou fir de la gara la Apahida, altfel trenurile ... citeste toata stirea