De la Cluj pana in Germania pe jos! Doua absolvente UMF Cluj strabat mii de kilometri sa adune bani pentru accesul la sanatate al oamenilor de tara

Doua absolvente ale UMF "Iuliu Hatieganu" in drumul lor catre Germania, pentru a sprijini accesul la servicii medicale in RomaniaFranziska Feldkamp si Felicitas Hofer, absolvente ale Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, au pornit pe 14 august 2024 intr-o initiativa remarcabila: o calatorie pe jos de la Cluj-Napoca pana in localitatea Misery (Elend) din Germania. Scopul lor este de a strange fonduri pentru organizatia "Caravana cu Medici", care ofera servicii ... citește toată știrea