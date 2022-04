De neimaginat, copila de 5 ani, agresata sexual de un pusti de 13 ani, la Cluj

Politistii clujeni s-au confruntat in cursul zilei de ieri, 4 aprilie, cu o situatie socanta. Cazul a avut loc chiar in spatiul de joaca dintr-un centru comercial clujean. O fetita de 5 ani a fost victima unei agresiuni sexuale de natura verbala, fiind abordata de un baiat de 13 ani."La data de 4 aprilie a.c., Politia municipiului Cluj-Napoca a demarat verificari in urma unei sesizari cu privire la faptul ca la aceeasi data, in jurul orei 19.30, intr-un spatiu de joaca dintr-un centru ... citeste toata stirea