De ras si de plans! Podul din Cluj care se termina intr-un camp cu porumb, autoritatile au contribuit la situatia tragi-comica

Esecul modernizarii infrastructurii de transporturi din Romania se poate observa si in judetul Cluj. Aici gasim o lucrare inedita, un pod peste raul Somes, care leaga doua comune si se termina intr-un camp cu porumb.Cum s-a ajuns la aceasta situatie? Explicatia ar fi una extrem de simpla. In timp ce localitatea Vad si-a asfaltat drumul de acces, cealalta l-a lasat din pamant si plin de gropi. Asadar, in timp ce unii sateni ar scurta cu o ora calea pana la drumul european, ceilalti ar ajunge