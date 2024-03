De unde vine mirosul ingrozitor din Cluj-Napoca. Va dura mai bine de doua saptamani

Prefectura Cluj a dispus verificari dupa ce clujenii s-au plans de faptul ca miroase infernal in cartierele din oras.Inspectorii de mediu au verificat zonele Aiton - Tureni - Feleacu."Pe raza comunei Tureni, in perioada 25.03.2024 - 12.04.2024, au fost anuntate activitati de fertilizare organica a terenurilor.Activitatea este reglementata potrivit Ghidului de bune practici agricole, iar in aceasta perioada se utilizeaza ingrasaminte de natura organica, de origine animala ... citește toată știrea