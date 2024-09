Dealer de droguri arestat la Cluj, vindea gramul cu 50 de lei.Un clujean e acuzat ca ar fi vandut droguri 2-MMC catre consumatori din judetul Cluj, cu 50 de lei pentru un gram, cel putin in ultimii doi ani. Acesta a fost saltat de procurorii DIICOT. Ieri, in contextul punerii in aplicare a mandatului de perchezitie domiciliara, in Turda, persoana acuzata a fost depistata in proximitatea locuintei, in timp ce ar fi avut asupra sa cinci pungi ce contineau ... citește toată știrea