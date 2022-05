Dealer de droguri, condamnat la inchisoare, prins pe o strada din Cluj-Napoca de catre politistii clujeni

Un barbat de 44 de ani , condamnat la un an si trei luni de inchisoare, a fost prins marti, 24 mai, pe o strada din Cluj-Napoca.Barbatul in varsta de 44 de ani are de executat o pedeapsa de un an si 3 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunea de trafic de droguri de mare risc, a stupefiantelor, in baza mandatului emis de Tribunalul Cluj."La data de 24 mai a.c., in cadrul actiunii derulate, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - ... citeste toata stirea