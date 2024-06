Dealer de droguri prins in flagrant la Cluj in timp ce incerca sa vanda droguri in Floresti, 1,6 kilograme de "cristal", acasa au fost gasite 17 kg la perchezitii

Dealer de droguri prins in flagrant la Cluj in timp ce incerca sa vanda droguri in Floresti, 1,6 kilograme de "cristal".E vorba de o persoana prinsa ieri in flagrant delict, in comuna Floresti, in timp ce ar fi comercializat 1,6 kilograme de droguri de mare risc - adica 3-CMC, cunoscut sub denumirea de cristal. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj au deschis dosar penal pentru trafic de droguri de mare risc si efectuarea de ... citește toată știrea