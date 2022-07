Dealer prins in flagrant la Electric Castle langa scena, in masina avea zeci de plicuri cu droguri

Un clujean a ajuns dupa gratii dupa ce a fost prins in flagrant vanzand droguri la Electric Castle.Ieri politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate din Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, in timp ce se aflau la festival. Faptele s-au petrecut in noaptea de sambata spre duminica in jurul orei 3 dimineata. Politistii de la BCCO aflati la serviciu in ... citeste toata stirea