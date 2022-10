Deasupra cetii care invaluie Clujul dimineata! Imagini superbe cu cerul si "patura" de nori - VIDEO din drona

De regula toamna, la finalul lunii octombrie, Clujul ramane cufundat in ceata, dar deasupra norilor imaginile sunt de o frumusete rapitoare.Ceata nu este o noutate pentru Cluj. Asa cum specialistii explica, zona depresionara, in forma de "covata", favorizeaza aparitia acestui fenomen."Clujul se afla intr-o zona de depresiune si inversiunile de temperatura sunt foarte frecvente. O manifestare a acestor inversiuni este fenomenul de ceata. Poluantii raman in atmosfera din cauza inversiunilor de ... citeste toata stirea