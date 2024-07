Debandada totala intr-unul din cartierele selecte ale Clujului! Indivizii care cauta prin tomberoane lasa dezastru in urma lor: ,,Plin de gunoaie"

Clujenii care locuiesc in Buna Ziua se plang ca, din cauza persoanelor care cauta prin tomberoane, unele zone din cartier a devenit pline de gunoaie si insalubre.Este cunoscut deja faptul ca Buna Ziua este una dintre destinatiile preferate de cei care apeleaza la mila publicului. In ultimul timp se pare insa ca si cei care cauta prin tomberoane, de cele mai multe ori pet-uri pentru reciclat, si-au indreptat atentia catre acelasi cartier.O clujeanca care locuieste in Buna Ziua spune ca acesti ... citește toată știrea