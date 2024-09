Debandada totala! Oamenii fara adapost au pus stapanire pe o cladire abandonata din Cluj-Napoca: ,,S-au inmultit oamenii care cersesc"

Problema cu oamenii fara adapost din Cluj devine mai evidenta pe zi ce trece.Clujenii au reclamat in repetate randuri ca aceste persoane ajung sa se stabileasca in locuri de pe domeniul public, precum parcuri sau chiar in cladiri abandonate.Din pacate, persoanele fara adapost traiesc de cele mai multe ori in coditii insalubre si lasa un munte de gunoaie in urma lor.Un clujean sustine ca un grup de oameni fara adapost ,,s-au mutat" intr-o cladire abandonata din Gheorgheni, lucru care a ... citește toată știrea