O femeie a fost trimisa in judecata, la Cluj, dupa ce i-a furat mii de lei unei vecini cu un viclesug banal, dar eficient.Hoata a fost trimisa in judecata pentru acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.Victima a incasat o suma frumusica ca despagubiri si a rugat o vecina sa o ajute ca instaleze o aplicatie pentru a-i facilita efectuarea de tranzactii. Femeia i-a spus ca ... citeste toata stirea