In data de 3 noiembrie, judecatorii Curtii de Apel Cluj au pronuntat decizia definitiva in cazul profesorului criminal Bone Ferenc, care si-a ucis iubita, Molnar Beata, a plimbat cadavrul in portbagajul masinii si l-a abandonat pe un camp din judetul Bihor. Curtea de Apel a mentinut pedeapsa de 20 de ani inchisoare primita la Tribunalul Cluj. El trebuie sa plateasca daune morale tatalui victimei sale.Solutia Curtii pe scurt: "Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul B. F. impotriva ... citeste toata stirea