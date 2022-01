Decizie neasteptata a unuia dintre cei mai de succes antreprenori romani. Renunta la business pentru un post de bugetar

Daniel Metz, unul dintre primii antreprenori IT din Cluj, care acum este presedintele Consiliului de Administratie al unei companii cu peste 1.000 de angajati, renunta la business pentru a angaja la Universitatea Babes-Bolyai pe un post de lector platit cu circa 3.000 de lei net. Antrepenorul va participa, in 3 februarie, la concurs pentru un post de lector pe perioada determinata de 1 an la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Stiinte Economice si Gestiunea ... citeste toata stirea