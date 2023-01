Declic a deschis la Cluj primul proces pe clima impotriva Statului Roman

Comunitatea Declic a depus, marti, 31 ianuarie 2023, la Curtea de Apel Cluj, actele pentru primul proces pe clima din Romania, proces prin care este chemat Statul Roman in judecata.Declic cere judecatorilor sa oblige Guvernul sa ia actiuni concrete pentru combaterea schimbarilor climatice. Mai mult, membrii Declic cer in instanta si amendarea premierului Nicolae Ciuca, a ministrului Energiei, Virgil Popescu, si a ministrului Mediului, Tanczos Barna, pentru fiecare zi in care amana masurile. ... citeste toata stirea