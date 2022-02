Deficit considerabil de judecatori in Ardeal, in instantele din subordinea Curtii de Apel Cluj numarul posturilor vacante a crescut de patru ori in trei ani. "E cel mai grav deficit de judecatori din ultimii ani"

Deficit considerabil de judecatori in Ardeal, in instantele din subordinea Curtii de Apel Cluj numarul posturilor vacante a crescut de patru ori in trei ani, de la 10 la 40.Curtea de Apel Cluj arata in bilantul pe anul trecut ca acesta este "cel mai grav deficit de judecatori din ultimii ani". Mai exact la inceputul acestui an la nivelul Curtii de Apel Cluj si al instantelor din raza sa de activitate erau vacante 40 de posturi de judecatori, fata de doar zece posturi vacante in ianuarie 2019, ... citeste toata stirea