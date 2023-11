Clujenii sunt invitati in Piata Mihai Viteazul, Piata Avram Iancu si Piata Unirii, pentru a celebra Ziua Nationala a Romaniei.Evenimentele debuteaza cu ceremonialul de depunere de jerbe si flori in Piata Mihai Viteazul, de la ora 09:00, urmate de defilarea si ceremonia oficiala, de la ora 10:30, in Piata Avram Iancu.De la ora 12:00 va avea loc un eveniment dedicat lui Avram Iancu.Pe Bulevardul Eroilor va avea loc o reconstituire a evenimentelor din anul 1918, in intervalul 13:00-15:00.De ... citeste toata stirea