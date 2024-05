Dej - Angajatii fabricii Vibracoustic Romania sunt in greva. Cer majorarea salariilor

Angajatii fabricii Vibracoustic Romania din Dej sunt in greva inca de ieri, dupa ce conducerea companiei a refuzat solicitarile muncitorilor de a le majora salariile.Surse din cadrul companiei au informat pentru someseanul.ro ca angajatii au fost amenintati de cei din conducere cu desfacerea contractului de munca daca vor dezvalui in presa ceea ce se intampla in fabrica.Totusi, mai multi angajati au transmis pe adresa publicatiei nemultumirile lor cu referire la relatia ... citește toată știrea