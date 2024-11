Dejul nu a votat la fel ca restul Clujului! Cine a fost favoritul locuitorilor din Dej la primul tur al alegerilor prezidentiale

Dejul nu a votat ca restul Clujului: Calin Georgescu, favorit in oras, in fata Elenei LasconiIn primul tur al alegerilor prezidentiale din 2024, locuitorii din Dej au ales altfel decat restul judetului Cluj. In timp ce Elena Lasconi, candidatul sustinut de PNL si USR, a castigat in judetul Cluj cu un procent de peste 30%, iar in municipiul Cluj-Napoca cu 40%, in Dej, Calin Georgescu a fost preferat de majoritatea electoratului.Conform datelor aproape de final, Calin Georgescu a obtinut 2.815 ... citește toată știrea