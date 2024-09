Demolarea garajelor in Cluj, o solutie buna, dar insuficienta pentru problemele orasului. La 100 de garaje demolate rezulta doar 125 de locuri de parcare

Demolarea garajelor din Cluj, desi reprezinta un pas important, nu este suficienta pentru a rezolva problemele de trafic si lipsa locurilor de parcare din oras. In urma demolarii a 100 de garaje, se obtin doar 125 de locuri de parcare, ceea ce nu acopera cererea in crestere a locuitorilor municipiului.La Cluj-Napoca mai sunt de demolat inca 4000 de garaje, pana acum au fost demolate 6000."Acolo unde am desfiintat garajele, situatia juridica a terenurilor a fost clara. Au ramas acele garaje ... citește toată știrea