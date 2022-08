Departament nou de urologie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj, aici vor putea fi realizate operatii chirurgicale in perioada urmatoare.Departamentul de specialitate se afla in cadrul Ambulatoriului Integrat de pe Calea Motilor 19 si este dotat cu un ultrasonograf modern, de ultima generatie si cu un car de endoscopie urologica. Dotarile permit efectuarea de interventii urologice minim-invazive, cu o durata de spitalizare cuprinsa intre 2 si 7 ore, in regim de spitalizare de zi. ... citeste toata stirea