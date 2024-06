Depasire la un pas de catastrofa pe centura Clujului. Te-ai astepta la mai mult de la un sofer de marfa FOTO VIDEO

Un sofer de marfa a fortat depasirea unui alt vehicul pe centura Clujului, punand in pericol viata sa si a pasagerilor masinii de pe contrasens.Aflat in trafic pe sectiunea Apahida- Valcele, el nu a mai avut rabdare sa stea in spatele unui minivan si al unui utilaj si s-a decis sa depaseasca cu orice risc.A inceput depasirea pe un sector hasurat, unde nu avea voie sa circule si a continuat-o intrand fara ezitare cu jumatate de masina pe contrasens, unde circula regulamentar un alt autoturism. ... citește toată știrea