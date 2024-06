Depasirea pe dubla linie continua a unui camion era sa se sfarseasca tragic, pe un drum din Cluj: ,,Poti doar sa te rogi sa nu dai peste ei" - VIDEO

Un accident rutier grav era sa se petreaca pe drumurile din Cluj, ieri, 20 iunie, in jurul orei 14:00. Un sofer de camion s-a angajat in depasirea altui camion, pe dubla linie continua.Camera de bord a unui sofer a surprins momentul in care un camion depaseste alt camion, pe dubla linie continua, si se afla la cativa metri distanta de a intra in coliziune cu masina care filma manevra ilegala de depasire.Filmarea a fost publicata pe unul dintre grupurile destinate ... citește toată știrea