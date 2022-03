Dependenta de jocuri de noroc, o "boala" grea. Sute de dependenti cer ajutorul psihologilor: "Mi-as taia o mana ca sa scap de ele"

In Romania exista sute de cazuri in care dependentii de jocuri de noroc vrea sa isi ia viata sau sa le faca celor din jur rau. Aceasta este statistica infioratoare a psihologilor care numesc aceste cazuri "codurile rosii" ale societatii. Insa cifrele statisticilor vorbesc doar in numele celor care vor sa fie ajutati. O initiativa legislativa ar putea obliga cazinourile si camerele de jocuri sa nu mai permita accesul clientilor care au cerut sa fie ajutati."Ma lupt cu demonii. In stanga sali ... citeste toata stirea