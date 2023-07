Un barbat de 48 de ani din Dej a fost depistat beat la volan, fara permis, intr-o masina neinmatriculata.S-a intamplat in 3 iulie in Dej, pe strada Albinei. In cadrul verificarilor politistii au constatat ca acesta nu detinea permis de conducere. De asemenea, testarea cu aparatul etilotest a indicat o ... citeste toata stirea