Un clujean a fost depistat la volan beat si drogat, si fara permis de conducere, la intersectia cu unul dintre cele mai periculoase drumuri din Cluj.S-a intamplat in 6 iulie in juurl orei 23.30, cand politistii de la Biroul Drumuri Nationale si Europene au depistat, pe DJ161A intersectie cu DN1C din Apahida, un barbat de 38 de ani din comuna Cojocna, in timp ce conducea un autoturism desi nu detinea permis de conducere. La momentul depistarii de catre politisti, barbatul ar fi incercat sa se ... citeste toata stirea