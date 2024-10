Deplasarile externe ale lui Klaus Iohannis au costat statul roman o avere! A vizitat 26 de tari

"Vacanta prezidentiala" a lui Klaus Iohannis se apropie de final, dupa 2 mandate, iar seful statului se poate lauda ca a cheltuit pe deplasari externe, in cei 10 ani cat a fost presedinte, peste 25 de milioane de euro.Cheltuielile totale ale Presedintiei au crescut de aproape 4 ori in cele doua mandate.Mai exact, in primul an din primul mandat, suma cheltuita a fost de 8,5 milioane de lei, iar in urmatorii ani, deplasarile externe au ramas constante, suma ajungand la 6 milioane de lei. ... citește toată știrea