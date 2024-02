Depozitele de sare de sub Cluj pun in pericol metroul! Costurile vor creste exagerat de mult

Forajele efectuate pana in acest moment in cadrul proiectului de metrou din Cluj evidentiaza prezenta unui masiv de sare in extremitatea estica a magistralei, precum si existenta depozitelor argiloase, ceea ce impune adoptarea de solutii tehnice deosebite.Zacamantul de sare este extins, iar rezultatele forajelor indica ca, dupa statia Piata Marasti, aproape toate forajele executate pe aliniamentele estice si sudice ale metroului au identificat, la adancimi cuprinse intre 12,50 si 25,0 metri, ... citește toată știrea