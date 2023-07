Incendiul de vineri seara de la depozitul Unix, de pe strada Luncii, din Cluj-Napoca a ars, iar incendiul violent a produs pagube in zona. La Unix functioneaza un depozit de piese auto.Incendiul a izbucnit in jurul orei 20.00 si dupa o jumatate de ora s-a extins la doua case. Masinile din interiorul halei ardeau in acel moment.In jurul orei 21.30, incendiul a fost localizat, fara posibilitatea de extindere. S-a reusit si patrunderea in interiorul halei, actiunile de stingere fiind in ... citeste toata stirea