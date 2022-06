Deputat de Cluj, despre retragerea rusilor de pe Insula Serpilor: "era cumva predictibil sa dea dovada de incompetenta"

Rusia a confirmat joi retragerea trupelor de pe Insula Serpilor in ceea ce Moscova considera a fi "un gest de bunavointa". In aceeasi zi, fortele armate ale Ucrainei au anuntat, intr-un mesaj publicat pe Telegram, ca i-au alungat pe rusi de pe Insula Serpilor. Nu a ramas indiferent fata de mica victorie a Ucrainei, nici deputatul de Cluj, Radu Molnar, ales pe lista Aliantei USR PLUS, care a specificat ca rusii ar fi dat niste "tinte relativ usoare ucrainenilor"."Rusii s-au retras de pe Insula ... citeste toata stirea