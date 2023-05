Deputatul liberal clujean Sabin Sarmas sugereaza, nu tocmai in mod subtil, ca municipiul Iasi a capatat un avans deosebit, in special in domeniul tehnologiei, cu care Clujul obisnuia sa se laude. Sarmas nu s-a ferit sa afirme ca Iasul isi valorifica tot mai mult potentialul de "al doilea oras ca marime din Romania", dupa ce a participat, impreuna cu ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, la deschiderea celei mai mari cladiri de birouri din tara, Palas Campus - ... citeste toata stirea