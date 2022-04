Deputat PNL Cluj, CRISTINA BURCIU: Legea interoperabilitatii digitale va revolutiona viata romanilor si serviciile publice

Partidul National Liberal sustine procesul de digitalizare al Romaniei, acesta fiind o operatiune complexa, derulata in scopul de a dezvolta la maximum atat institutiile statului, cat si societatea, in ansamblu.In acest sens, a fost initiat proiectul legislativ privind schimbul de date intre sisteme informatice si crearea platformei nationale de interoperabilitate, aflat in prezent in dezbatere publica.Denumit mai pe scurt Legea interoperabilitatii, actul normativ constituie unul dintre ... citeste toata stirea