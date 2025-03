Deputatii si senatorii mananca aproape gratis la Parlament! Cati bani scot din buzunar alesii poporului pentru un meniu

Salarii mari, munca putina si acum preturi de cantina studenteasca pentru deputatii si senatorii nostri!Alesii poporului platesc o suma infima pentru un meniu la restaurantul Senatului. In timp ce romanii obisnuiti platesc mult mai mult pentru un pranz similar in oras, alesii tarii pot savura un meniu complet, cu supa, fel principal, garnitura, salata si desert, la un pret foarte mic, mai exact 24 de LEI.Spre exemplu, astazi, 6 martie 2025, meniul OFFICE, in valoare de 24 de LEI, a fost ... citește toată știrea