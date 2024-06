Deputatul Viorel Baltaretu si-a dat demisia din fruntea USR Cluj dupa ce a obtinut un scos electoral de trei ori mai mic ca al partidului

Rezultatul alegerilor la Primarie nu a fost unul bun si mi-l asum in intregime, ca atare, imi dau demisia din pozitia de Presedinte al Filialei locale USR Cluj-Napoca, a scris Viorel Baltaretu pe pagina sa de Facebook."Am facut o campanie corecta, o campanie concentrata pe solutii. Mai am de invatat, fara indoiala. E o lectie dura, din care voi invata.Pe de alta parte, ma bucur ca eforturile tuturor celor implicati in campanie au dat roade bune in Consiliul Local Cluj-Napoca. USR a obtinut ... citește toată știrea