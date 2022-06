Derapaj ca pe vremea lui Funar in Primaria lui Boc? Consilier USR, exclus de la ultima sedinta a Consiliului Local, din motive penibile

A fost o saptamana de lucru foarte "productiva" pentru administratia locala clujeana. In loc sa se preocupe de problemele cetatenilor, liderii non-formali PNL au inceput o serie de atacuri la adresa consilierilor USR. Reamintim ca intr-o sedinta a Consiliului Judetean, Alin Tise i-a numit pe consilierii USR "autisti administrativ". Doua zile mai tarziu un alt incident a avut loc deja in Primaria Cluj-Napoca. Un consilier USR nu a fost lasat in sala de sedinta, sub pretextul ca acolo sunt ... citeste toata stirea