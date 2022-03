Deratizare facuta in Cluj-Napoca de compania Coral Impex SRL - FOTO

Coral Impex SRL face o noua actiune de deratizare in municipiul Cluj-Napoca.Din 1 martie, a inceput o noua actiune de deratizare pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.Actiunea se va desfasura in perioada 1-31 martie 2022, intre orele 8:00-16:00. In cazul in care nu va fi posibila desfasurarea actiunii de deratizare din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, durata acesteia se va decala.Deratizarea va fi efectuata cu produsul VARAT PASTA- substannta activa Brodifacoum, special ... citeste toata stirea