Derdelus pe drumurile din Cluj! Soferii au ramas blocati pe strazi din cauza ghetii: ,,Oglinda pe jos" - FOTO si VIDEO

Vremea i-a pus in dificultate pe soferi in mai multe localitati din Cluj, in dimineata zilei de vineri!Drumurile au inghetat complet, iar ninsoarea a transformat totul intr-un adevarat patinoar, spre frustrarea soferilor.Nefiind curatate corespunzator, clujenii au ramas blocati pe strazi, iar traficul a fost afectat. Desi este doar noiembrie soferii se plang deja de modul in care este gestionata dezsapezirea drumurilor, fiind ingrijorati de felul in care lucrurile vor evolua atunci cand va ... citește toată știrea