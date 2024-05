Desant aerian la Cluj, mii de parasutisti din Europa si SUA participa la un exercitiu in Campia Turzii, cea mai mare operatie de desant din Europa de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, se inchide Autostrada Transilvania

Desant aerian la Cluj, mii de parasutisti din Europa si SUA participa la un exercitiu in Campia Turzii, cea mai mare operatie de desant din Europa de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.Aproximativ doua mii de parasutisti militari din Franta, Germania, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii si Esarile de Jos se vor instrui in cadrul secventelor desfasurate in Romania ale exercitiului Swift Response / Defender 24. Operatia aeropurtata multinationala Joint Forcible Entry, care include si ... citește toată știrea