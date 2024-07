Descindere ieri in Floresti, politisti de la Investigatii Criminale si "mascati" de la Serviciul pentru Actiuni Speciale au incatusat un barbat din comuna.Motivul - punerea in aplicare a unui mandat de executare a pedepsei inchisorii fata de barbatul din Floresti, de 49 de ani. Acesta are de executat o pedeapsa de 2 ani si 4 luni de inchisoare, pentru comiterea infractiunilor de tentativa la ... citește toată știrea