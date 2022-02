Descindere in satele din Sanpaul, ieri, au descins politistii din Baciu cu jandarmi.Actiunea s-a desfasurat ieri in satele arondate comunei Sanpaul, fiind angrenati politisti din structurile de ordine publica si rutiera, alaturi de jandarmi. Politistii au pus in aplicare trei mandate de aducere pentru continuarea cercetarilor in cauzele instrumentate, fiind legitimate aproximativ 45 de persoane si verificate 24 de masini.Alte sapte persoane au ... citeste toata stirea